Cinco carros destruídos por incêndio na Amadora

Cinco veículos foram atingidos e destruídos por um incêndio, na madrugada desta quinta-feira, na Amadora. O alerta foi dado à 1h46 para o incêndio na Avenida General Humberto Delgado. No local estiveram Bombeiros da Amadora e a PSP.Ao que oapurou junto de fonte policial, o fogo terá começado num carro estacionado e as chamas propagaram-se a outros quatro veículos que ficaram destruídos.Não há feridos a registar. A PSP tomou conta da ocorrência e a PJ investiga as causas do fogo.No local estiveram 12 operacionais e quatro viaturas.