Fogo suspeito destrói três carros em Loures

Um incêndio de origem suspeita destruiu esta madrugada três viaturas e danificou outras duas junto às Torres da Bela Vista, em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures.

No local estiveram 7 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Loures, apoiados por 2 viaturas e a PSP. O alerta foi dado por volta das 3h30 da manhã. A PJ está a investigar as causas do incêndio.