Um incêndio numa moradia desabitada e de construção antiga, em Quintas, no concelho de Ourém, pôs a descoberto uma sofisticada plantação de canábis, onde a GNR recolheu 156 plantas em várias fases de maturação.









O incêndio deflagrou no piso inferior da moradia, esta terça-feira de manhã, e à chegada dos Bombeiros Voluntários de Ourém toda a construção estava tomada pelas chamas.

Só após a extinção do incêndio, quando os bombeiros entraram na zona ardida, é que a estufa foi detetada, sendo de imediato alertada a patrulha da GNR que garantia a segurança da operação.









Leia também Incêndio em casa em Ourém põe a descoberto estufa de canábis Parte das plantas ficou queimada, mas a maioria foi retirada dos vasos e recolhida pela GNR, que está a investigar quem é o proprietário da plantação e qual o seu envolvimento no tráfico de estupefacientes.

A casa foi comprada há um ano por uma mulher estrangeira, com morada na Bélgica, e estaria arrendada a um homem que quase todos os dias lá passava. Na origem do incêndio poderá estar um curto-circuito, causado pelo sobreaquecimento do sistema elétrico da estufa.