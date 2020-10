Incêndio destrói restaurante em Paços de Ferreira

Um incêndio destruiu, na tarde de sexta-feira, o restaurante O Telheiro, conhecido estabelecimento na freguesia de Ferreira, em Paços de Ferreira. Não se registaram feridos.Através das redes sociais, os Bombeiros de Freamunde, que contaram com a ajuda da corporação de Paços no combate às chamas, mostraram-se solidários com os proprietários do restaurante, que foi um dos parceiros dos voluntários no início da pandemia de Covid-19, oferecendo refeições aos operacionais."Não há tempo para choro. Só vontade de reerguer", referiram este sábado os donos do estabelecimento.