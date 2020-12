Um restaurante ficou completamente destruído num incêndio, na madrugada desta quarta-feira, na Maia. Na origem das chamas esteve um curto-circuito.O alerta foi dado às 02h00 e ao local acorreram os bombeiros da Maia e de Pedrouços.Os prejuízos no restaurante são elevados, uma vez que as chamas destruíram todo o recheio do espaço, assim como o telhado.No local esteve ainda a PSP e a Polícia Judiciária que referiu que se tratou de um acidente elétrico.As chamas só foram controladas depois das 03h00.