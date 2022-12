Incêndio em camião causa alarme junto a depósito de combustível na Azambuja

Um foco de incêndio num camião TIR causou alarme, pelas 15h00 esta sexta-feira, perto da entrada do depósito de combustíveis da CLC, em Aveiras de Cima, no concelho da Azambuja.O pesado pegou fogo no nó de acesso à Estrada da Ereira, que liga a Azambuja a Alcoentre.A primeira intervenção foi feita por uma equipa da empresa, que foi depois apoiada por elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. As chamas estiveram sempre bastante distantes dos depósitos de combustível da CLC.O trânsito esteve interrompido nos dois sentidos até cerca das 17h00, devido ao combate às chamas.O pesado transportava ferro, e ficou destruído quase na totalidade. O condutor escapou ileso.