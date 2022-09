Incêndio em edifício devoluto em Vila Real de Santo António

Um incêndio afetou esta quinta-feira um edifício devoluto junto ao porto de pesca de Vila Real de Santo António, sem que houvesse feridos a registar, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi recebido cerca das 18h00 e, quando os operacionais chegaram ao local, no extremo norte da Avenida da República, "junto à Docapesca", o edifício estava tomado pelas chamas e com um fumo negro a sair pelo topo, causado por "lixo" que se encontrava no interior, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

"Neste momento, o fogo está circunscrito e está apenas lixo em combustão no interior", disse a mesma fonte, sublinhando que os bombeiros vão prosseguir as operações até o incêndio ser extinto.

Apesar de o edifício afetado se encontrar perto, as instalações da Docapesca não foram afetadas, sublinhou a mesma fonte.

Cerca das 19h00, permaneciam envolvidos nas operações 31 operacionais, com 12 veículos, entre elementos da PSP e dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, disse ainda a fonte do CDOS.