Incêndio em habitação provoca dois desalojados em Pombal

Casal de idosos "na casa dos 80 anos" foi transportados para o Hospital de Leiria.

Por Lusa | 11:02

Um incêndio numa habitação, na madrugada desta quarta-feira, numa localidade do concelho de Pombal, distrito de Leiria, provocou dois desalojados, disse o comandante da corporação de bombeiros local.



O alerta foi dado perto das 04h00, tendo o incidente ocorrido na localidade de São José, freguesia de Albergaria dos Doze, disse à agência Lusa o comandante do Bombeiros de Pombal, Paulo Albano.



Segundo o responsável, o incêndio destruiu o primeiro andar e umas águas furtadas, bem como o telhado, tendo a habitação ficado "sem condições de habitabilidade".



Naquela casa, morava um casal de idosos "na casa dos 80 anos", que foram transportados para o Hospital de Leiria, sendo que entretanto já receberam alta.



De acordo com Paulo Albano, ainda decorre a operação de rescaldo.



Questionado pela Lusa, o comandante da corporação referiu que ainda não foi apurada a origem do incêndio.



O serviço municipal da proteção civil de Pombal está a tratar de assegurar uma resposta para o casal de idosos, acrescentou.