Incêndio em habitação de Penafiel deixa família desalojada

Fogo destruiu a cozinha e uma sala e causou prejuízos nas demais divisões da casa.

Por Lusa | 15:43

Um incêndio destruiu esta quarta-feira parcialmente uma habitação em Penafiel, deixando desalojada uma família com três pessoas, sem causar feridos, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a fonte, o fogo destruiu a cozinha e uma sala e causou prejuízos nas demais divisões da casa situada na localidade de São Martinho de Recesinhos.



O alerta para a ocorrência foi registado às 10h55.



No local estiveram cinco viaturas dos Bombeiros de Penafiel, com 13 operacionais.



A família está a ser acompanhada pelos serviços sociais da câmara municipal.