Uma pessoa ficou ferida na sequência de um incêndio numa moradia, está tarde, em Vagos. As chamas deflagraram na cobertura da casa.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Vagos, para um incêndio habitacional na rua da Liberdade, em Calvão.A vítima, que sofreu ferimentos por inalação de fumos, foi levada para o hospital de Aveiro.A GNR de Vagos investiga as causas do incêndio.