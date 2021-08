Circulação na A1 cortada devido a incêndio de grande dimensão em Pombal. Mais de 100 bombeiros combatem fogo

A circulação da A1 esteve esta terça-feira cortada em ambos os sentidos devido a um incêndio que deflagrou esta tarde em Tinto, Freguesia de Pelariga, no concelho de Pombal.A circulação foi inicialmente cortada no sentido Norte/Sul entre Soure e Pombal e posteriormente, perto das 16h30, cortada no sentido inverso. Foi reaberta perto das 17h00 no sentido Norte/Sul, permanecendo cortada no sentido contrário.O fogo lavra com grande intensidade e está a mobilizar mais de uma centena de operacionais (162) e oito meios aéreos. Uma das frentes ativas dirige-se para uma zona industrial e é aí que está a ser feito o reforço de meios.O incêndio já atravessou a via rápida de um lado para o outro e a coluna de fumo é visível a vários quilómetros.