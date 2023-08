Um fogo numa fábrica de calçado, em Revinhade, no concelho de Felgueiras, este sábado, num quadro elétrico, deixou as ligações elétricas completamente destruídas.O alerta foi dado às 20h11. No combate estiveram os bombeiros de Felgueiras, com 14 elementos.As causas do fogo são desconhecidas. Ao que oapurou, os prejuízos ascendem a milhares de euros. A GNR esteve no local e investiga.