Fábrica totalmente destruída pelas chamas em Paços de Ferreira

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou durante a noite desta segunda-feira na fábrica Modern Concept, em Freamunde, Paços de Ferreira. O alerta foi dado por volta das 23h50.A fábrica foi totalmente consumida pelas chamas e tudo o que estava no interior ardeu por completo.No local estiveram mais de 150 bombeiros. Não há vítimas a registarSegundo apurou o CM junto de um funcionário os prejuízos são incalculáveis, já que a empresa ia entregar uma grande encomenda pelo que as instalações estavam cheias de móveis.Já esta manhã, houve um reacendimento na fábrica. Os bombeiros de Freamunde estão no local a combater as chamas.A investigação esteve sob alçada da GNR, mas passou para a Polícia Judiciária.