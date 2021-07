Jovem cai de telhado ao compor antena de televisão em Paços de Ferreira

Um jovem de 20 anos ficou ferido, esta segunda-feira à noite, na sequência de uma queda num telhado, em Eiriz, Paços de Ferreira.Segundo apurou oo jovem subiu ao telhado para compor uma antena de televisão, mas acabou por escorregar e cair no próprio telhado.Na sequência da queda fraturou o joelho esquerdo e ficou imobilizado. Para socorrer e resgatar o jovem foi necessário recorrer a uma Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários de Freamunde.Depois de estabilizada a vítima foi transportada para o Hospital de Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros. No local estiveram 16 operacionais apoiados por 5 viaturas. O alerta foi dado às 19h31.