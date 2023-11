Um incêndio que deflagrou esta segunda-feria numa suinicultura em Estremoz (distrito de Évora) está a obrigar os operacionais a retirar os animais do local, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o incêndio, no Monte da Coelha, junto à Estrada Nacional 4, a cerca de 6 quilómetros da cidade, foi dado às 9h13.

No terreno encontram-se 31 operacionais dos bombeiros e da GNR, apoiados por 12 viaturas.