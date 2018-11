Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio numa casa provoca um ferido grave e dois desalojados em Moura

Homem, de 49 anos, foi transportado para as urgências do hospital de Beja.

Um incêndio numa habitação em Póvoa de São Miguel, no concelho de Moura (Beja), provocou esta segunda-feira um ferido grave, devido a queimaduras, e dois desalojados, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



O ferido grave é um homem, de 49 anos, que foi transportado para as urgências do hospital de Beja, indicou fonte dos Bombeiros Voluntários de Moura.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, a habitação "ficou parcialmente destruída" e os dois moradores vão ficar realojados em casa de familiares.



A mesma fonte adiantou que "há suspeitas" de que o fogo foi causado por "um curto-circuito".



De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 16h00, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Moura e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), além da GNR.