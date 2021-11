Um incêndio na garagem de um prédio com 48 habitações, em S. João da Madeira, destruiu totalmente um carro e atingiu outras duas viaturas.O alerta foi dado, cerca das 04h30, para os bombeiros de S. João da Madeira, para um incêndio urbano na rua Camilo Castelo Branco.Não há registo de feridos.A PSP investiga as causas do incêndio.