Incêndio numa habitação faz um desalojado em Odemira

Casa ardeu na totalidade, ficando desalojada uma mulher com cerca de 60 anos.

Por Lusa | 08:40

Um incêndio numa habitação em Foros da Pereira, Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja), provocou na segunda-feira à noite um desalojado, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que a casa "ardeu na totalidade", ficando desalojada uma mulher com cerca de 60 anos.



O Serviço Municipal de Proteção Civil foi informado e está a acompanhar a situação, adiantou a fonte do CDOS.



De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 20h54, tendo sido mobilizados operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Odemira e de Vila Nova de Milfontes, além da GNR.