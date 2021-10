Incêndios atingem números mínimos este ano desde 2011

O ano de 2021 regista o menor número de incêndios desde 2011 e o segundo menor da década no que diz respeito à área ardida, de acordo com os dados provisórios até 15 de outubro.Segundo o Sistema de Gestão de Informação dos Incêndios Florestais, este ano registaram-se 7610 ocorrências, das quais resultaram 27118 hectares de área ardida, correspondendo a menos 79% de área ardida relativamente à média anual (128976 hectares) do período 2011-2021.