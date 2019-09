Mais de 2100 bombeiros combatem 60 incêndios em Portugal

Mais de 2.100 operacionais continuavam este sábado, ao início da noite, envolvidos no combate de 60 incêndios, sendo o mais preocupante o que lavra no concelho de Sobral de Monte Agraço, segundo a Proteção Civil.

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava, cerca das 21h20, 60 incêndios, nove dos quais em curso, cinco em resolução e 46 em conclusão.

No total, os 60 fogos mobilizavam 2.163 operacionais, 666 viaturas, sobretudo nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Braga, Castelo Branco, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.



Nas ocorrências importantes, a ANEPC continuava a destacar o incêndio que lavra desde o final da manhã de hoje no concelho de Sobral de Monte Agraço, distrito de Leiria, que se mantinha ativo e mobilizava 270 operacionais e 80 meios terrestres.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o incêndio começou às 12h40 numa uma zona de eucaliptal.



O incêndio no concelho de Alcobaça entrou em fase de resolução, continuando no local 134 operacionais e 41 viaturas.