Incêndios na ilha da Madeira mantêm-se em curso. Porto Moniz e Calheta são as situações mais complexas

Os incêndios na ilha da Madeira mantêm-se na manhã desta sexta-feira em curso e as situações mais complexas são nos municípios de Porto Moniz e Calheta, disse esta sexta-feira a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

"Sabemos que foi uma noite complicada, uma noite difícil. Os incêndios mantêm-se em curso. As situações mais complexas são em Porto Moniz e Calheta", disse Patrícia Gaspar cerca das 07h30 em declarações à RTP no aeródromo de Figo Maduro, em Lisboa, para acompanhar a partida do contingente para a Madeira.





A zona florestal do concelho da Calheta está a ser consumida pelas chamas enquanto os meios de socorro estão concentrados na zona habitacional, onde já há um desalojado e duas casas ardidas, revelou o presidente da Câmara.

"Continuamos com muitos incêndios. A zona florestal, na parte mais alta do concelho, continua a ser consumida pelas chamas. A nossa prioridade tem de ser a zona habitacional, portanto a zona florestal está a ser consumida. A verdade é esta", disse Carlos Teles à agência Lusa.

O autarca apontou que o fogo que lavra há vários dias em vários concelhos da Madeira consumiu duas casas na Ponta do Pargo, uma habitada e uma segunda devoluta

Em articulação com as autoridades da Madeira, foi decidido acionar um contingente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil [ANEPC], da Força Especial de Proteção Civil e do Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM] para a Madeira.