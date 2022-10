Incidente com orcas deixa veleiro sem motor ao largo de Cascais

Uma interação de um grupo de orcas com um veleiro RAWA com bandeira polaca, ocorrida na tarde desta quinta-feira, três quilómetros ao largo do Cabo Raso, em Cascais, causou danos na embarcação, que se encontrava a navegar pelos próprios meios para a marina de Cascais, acompanhada por uma lancha da Estação Salva-Vidas local.

Segundo explicou ao CM fonte da Autoridade Marítima, da interação resultaram danos no motor do veleiro. No entanto, não há risco de afundamento. A bordo estava um homem de 51 anos e uma mulher de 47 anos, são um casal nacionalidade sueca, um e que perante a interação e a avaria fez um pedido de socorro, também não sofreu ferimentos.





O veleiro já atracou em segurança em Cascais.

Este ano já ocorreram mais de duas dezenas de interações entre pequenas embarcações (veleiros e catamarãs) em grupos de orcas que percorrem a costa portuguesa na sua migração anual. Registaram-se vários danos, incluindo a perde de um veleiro, mas nenhum ferido.