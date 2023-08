Os três inspetores condenados pela morte de Ihor Homeniuk, em março de 2020, no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), do Aeroporto de Lisboa, podem vir a ser obrigados a restituir os 700 mil euros de indemnização que já foram pagos à família pelo Estado.









Segundo o Jornal de Notícias, o SEF arrisca ter de travar ainda uma batalha judicial para conseguir que os autores do crime restituam o valor da reparação financeira. Em causa estão, nomeadamente, os critérios para a fixação do montante.