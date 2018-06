Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Infestação de moscas obriga a encerramento de bloco pediátrico do Hospital de São João

Incidente é "uma prova inequívoca das condições degradantes da assistência", segundo avança direção da unidade hospitalar.

Por Lusa | 13:49

Uma infestação de moscas obrigou esta sexta-feira ao encerramento do bloco cirúrgico pediátrico do Hospital de São João, no Porto, o que, segundo o presidente desta unidade hospitalar, é "uma prova inequívoca das condições degradantes da assistência".



"É um problema que, recorrentemente, vamos tendo e vamos resolvendo pontualmente, como todas as intervenções que são necessárias nas instalações provisórias do internamento de pediatria", afirmou.



António Oliveira e Silva falava aos jornalistas na inauguração do novo Centro Ambulatório Pediátrico, que acolhe as consultas externas e também os tratamentos pediátricos oncológicos, cuja falta de condições existentes até agora motivaram muitas queixas e denúncias dos pais.



"Para terem uma ideia, durante o ano 2017 foram feitas 1.419 intervenções no internamento de pediatria. Provavelmente, este ano vão ser duas mil", disse.



Segundo o presidente do Centro Hospitalar de São João, "à medida que se deterioram as instalações a funcionar em contentores - que estavam previstas para durar três anos e vão com quase sete ou oito anos - é evidente que os problemas vão surgindo e nós vamos resolvendo".



Em relação à infestação de moscas que obrigou a fechar o bloco da pediatria, Oliveira e Silva afirmou que "amanhã [sábado], o problema estará resolvido".



Há dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores.



O projeto, denominado "Joãozinho", está orçado em cerca de 22 milhões de euros. O hospital tem cerca de 19 milhões de euros depositados numa conta, mas falta luz verde das Finanças para que os possa utilizar.



O presidente do Hospital de São João, António Oliveira e Silva, admitiu em abril, que as condições do atendimento pediátrico são "indignas" e "miseráveis", lamentando que a verba para a construção da nova unidade não seja desbloqueada.



"Há um protocolo assinado, temos um projeto pronto para entrar em execução e não temos o dinheiro libertado que torne possível a execução desse projeto", afirmou António Oliveira e Silva.



Na ocasião, o responsável disse que as obras que não dependem dessa verba têm vindo a ser realizadas, nomeadamente o novo centro ambulatório para a pediatria, esta sexta inaugurado.