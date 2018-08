Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglesa acusa irlandês de a violar em hotel de Portimão

Mulher garante não se lembrar como chegou ao hotel e diz que foi forçada ao ato sexual.

Por Tiago Griff | 09:04

Uma mulher de nacionalidade inglesa, com 30 anos, acusa um homem, irlandês, da mesma idade, de violação. A situação que levou à queixa às autoridades passou-se em Portimão, no quarto de hotel que o homem está a arrendar, enquanto passa férias na região.



A PSP tomou inicialmente conta da ocorrência, que entretanto já passou para a alçada da Polícia Judiciária, a quem compete a investigação dos crimes de violação.



O caso aconteceu na madrugada da passada sexta-feira. Segundo o CM apurou, os dois turistas conheceram-se nessa noite, num bar da praia da Rocha onde, admitiram os dois às autoridades, "estiveram a beber uns copos". Perto das 03h00, deslocaram-se ao hotel do homem, na zona dos Três Castelos, e foram para o quarto.



Quando, pelas 03h40, o tio do acusado - com quem estava a dividir o quarto - , vindo também da praia da Rocha, chegou e abriu a porta, viu a mulher sair com lágrimas nos olhos e, de forma exaltada, começar a bater à porta de outros quartos do hotel, a gritar que tinha sido violada. A PSP foi de imediato chamada ao local e, depois, o caso foi entregue ao Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ.



Às autoridades, a inglesa garante que não se lembra de como chegou ao quarto de hotel e garantiu que foi forçada a manter relações sexuais contra a vontade, pelo homem. Já o irlandês também admite o ato sexual, mas assegura que foi consensual.