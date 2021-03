Inspetores do SEF protestam quinta-feira em frente à AR contra extinção do serviço

Os inspetores do SEF realizam, na quinta-feira, um protesto em frente à Assembleia da República contra a intenção do Governo em extinguir este serviço e para exigir que o futuro seja discutido no parlamento.

O protesto, organizado pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), vai realizar-se às 10h30 de quinta-feira e surge no seguimento do anúncio feito pelo ministro da Administração Interna de que os inspetores vão passar para a PSP, GNR ou Polícia Judiciária, após a reestruturação do SEF.

"Vamos pedir aos órgãos de soberania que garantam o respeito pelas regras de funcionamento do Estado de direito democrático e impeçam a extinção do SEF. O Governo quer legislar à força sobre um tema que é da competência da Assembleia da República, impondo uma reforma que não foi validada pelos eleitores", afirmou à Lusa o presidente do sindicato.