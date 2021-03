"A nossa extinção é uma aberração”, “SEF/Frontex, Polícia não é simplex” e “Não à extinção, não à fusão e não à integração” eram algumas das frases que preenchiam as faixas exibidas por cerca de 200 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), esta quinta-feira, em frente à Assembleia da República, num protesto contra a intenção do Governo de juntar este serviço com as outras forças policiais. Os inspetores exigem também que a decisão final seja tomada no Parlamento e não em Conselho de Ministros.









O protesto, organizado pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, surge depois do anúncio feito pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre a integração dos inspetores na PSP, GNR ou Polícia Judiciária, passando o organismo a chamar-se depois Serviço de Estrangeiros e Asilo.

Acácio Pereira, presidente do sindicato, afirmou ao CM que “a reestruturação anunciada pelo Governo é absurda”, “desastrosa para o País e má para os imigrantes”. Deixou ainda duras críticas a Eduardo Cabrita, frisando que “é um ministro em desnorte que quer salvar a sua imagem política, e que já não defende o País, mas sim a sua própria cabeça”. O sindicato defende uma reestruturação que passe pelo aumento de recursos humanos e tecnológicos, apelando ao diálogo com a tutela.