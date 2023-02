O mercado de droga no Porto faz-se a céu aberto. A freguesia de Lordelo do Ouro está tomada pelos traficantes, que chegam a montar acampamentos nas imediações dos bairros Pinheiro Torres e Pasteleira Nova para que os consumidores não se afastem muito daquele local.



A antiga Manutenção Militar, um edifício oponente na Rua do Ouro com a rua das Condominhas - em pleno Passeio Alegre, no coração da cidade - é outro dos locais que está ‘entregue’ aos toxicodependentes.









