Instrutora de equitação morre em despiste de moto em Sintra

Um brutal despiste de moto, ocorrido sábado de manhã em Aruil, na freguesia de Almargem do Bispo, Sintra, matou uma instrutora de equitação de 45 anos.Sabine Kregnn, de nacionalidade suíça, conduzia a moto numa estrada municipal quando terá perdido o controlo da mesma, por razões desconhecidas, à entrada de uma curva. O veículo de duas rodas veio a embater num poste de iluminação pública. Meios dos bombeiros de Belas e da PSP foram chamados, mas o óbito de Sabine Kregnn foi declarado no local. A imigrante suíça trabalhava no picadeiro equestre Dona Maria, em Sintra.