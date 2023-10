O Serviço de Informações e Segurança detetou em Portugal, no pós-pandemia, um maior consumo e disseminação de propaganda jihadista, por jovens “fascinados” e que usam aplicações da Internet e, até, salas de conversação de jogos online, para espalhar a ideologia terrorista e partilhá-la com pessoas com os mesmos interesses, algumas próximas de elementos identificados na preparação de atos violentos, assinalaram este sábado ao CM fontes da Segurança Interna.









