Invade casa e rouba amigo no Natal

Homem de 39 anos foi preso pela PJ. Caso ocorreu em Lisboa.

Por M.C. | 06:00

Um homem de 39 anos foi preso pela PJ por ter participado com outros dois homens (já em prisão preventiva) no assalto à casa de um amigo, em Lisboa.



O crime ocorreu a 24 de dezembro de 2018. A vítima abriu a porta ao amigo e este entrou na casa com os cúmplices.



Além de terem agredido o dono da casa, ameaçaram-no com uma faca.



Levaram equipamento informático no valor de milhares de euros.



O suspeito agora apanhado também ficou em prisão preventiva.