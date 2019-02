Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio armado sequestra homem em casa de Famalicão

Homem foi encontrado fechada na casa de banho, depois de ter sido agredido ao surpreender assaltantes.

Por Lusa | 09:23



Um homem de 27 anos foi agredido e sequestrado na última noite durante um assalto à mão armada à casa onde reside em Oliveira S. Mateus, em Famalicão, disse esta quinta-feira fonte da GNR.



Segundo a fonte, o assalto terá sido perpetrado por três indivíduos encapuzados e munidos de armas de fogo.



O homem é filho dos donos da casa e surpreendeu os assaltantes no interior. Foi agredido e fechado na casa de banho.



Para o local, foram mobilizadas cerca de duas dezenas de militares, incluindo elementos do corpo de intervenção e negociadores, "por motivos de precaução, já que não se sabia o que poderia estar a acontecer no interior da habitação".



Pelas 03h00, a GNR entrou na casa, mas os assaltantes já lá não estavam.



A fonte disse ainda que o filho dos donos da casa estava fechado na casa de banho e queixava-se de ter sido agredido na cabeça, mas não necessitou de tratamento hospitalar.



O caso está agora sob a alçada da Polícia Judiciária.