Trio armado sequestra universitário em roubo a moradia

Jovem de 27 anos surpreendeu ladrões durante assalto e ficou trancado na casa de banho, em Vila Nova de Famalicão.

Por Liliana Rodrigues | 09:02

Durante mais de quatro horas, um estudante universitário de 27 anos esteve sequestrado na casa de banho da moradia onde vive com os pais, em Oliveira São Mateus, Vila Nova de Famalicão.



Surpreendeu em casa três ladrões - encapuzados e armados com caçadeiras e uma pistola - e foi agredido à coronhada pelos assaltantes ao salvar a mãe de ser também sequestrada: quando percebeu que a progenitora tinha estacionado o carro, gritou para que não entrasse, avisando que estavam a ser assaltados.



O assalto começou na noite de quarta-feira, quando a vítima chegou a casa, cerca das 22h00. Alertada pelo grito do filho, a mulher chamou a GNR e ainda viu um ladrão a passar pela ampla moradia com muros de segurança reforçada.



De imediato, várias patrulhas foram mobilizadas para o local, mas os militares não entraram na habitação por haver possibilidade de os ladrões terem a vítima como refém.



O filho do casal de empresários têxteis foi manietado de pés e mãos, amordaçado e trancado numa casa de banho pelos ladrões que, antes de fugirem, ainda conseguiram roubar dinheiro e joias.



Mas o objetivo do trio, que falava português, era chegar ao cofre que a família tem na casa onde reside há mais de uma década, numa rua sem saída.



Conseguiram escapar antes da chegada dos primeiros militares e ontem, ao fecho desta edição, ainda não tinham sido capturados.



A vítima só foi libertada cerca das 03h30 de quinta-feira, após a chegada de uma equipa especializada.