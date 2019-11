Centenas de utentes correm risco de vida com presença de amianto em hospitais de Lisboa

O Investigação CM descobriu que há funcionários e utentes do Hospital Santa Maria e do Dona Estefânia, ao qual recorrem centenas de crianças diariamente, que correm risco de vida com a exposição ao amianto.



Esta noite são apresentadas imagens exclusivas e os exames que o comprovam. Os especialistas não têm dúvidas: estes hospitais têm de ser descontaminados imediatamento.

