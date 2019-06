Ministério Público pede mais dados à Polícia Marítima sobre desaparecimento de Zé do Pipo

Face a estas hipóteses de crime o Ministério Público veio pedir agora mais dados à Polícia Marítima de Peniche, órgão policial que investigou este caso, desde o primeiro momento.



O Investigação CM falou, em exclusivo, com o Comandante da Polícia Marítima que confirma que foram pedidas mais diligências, em termos de investigação, a este órgão de polícia.



Homicídio, rapto ou sequestro são hipóteses em aberto.

Há novos dados no caso do desaparecimento do cantor popular Zé do Pipo.O Ministério Público está decidido a avançar com uma investigação rigorosa para tentar apurar o que aconteceu, de facto, ao artista nos dias 05 e 06 de novembro do ano passado.Há sete meses, Nuno Baptista, o homem que dava corpo ao personagem Zé do Pipo, desapareceu misteriosamente sem deixar rasto.Na altura, o músico estava a contas com uma depressão profunda, por isso, a investigação apontava para um provável suicídio. Agora, o Ministério público abre também a hipótese de se ter tratado de um homicídio ou de um sequestro ou rapto.