"Mana, eu não fiz nada": O reencontro de Diana Fialho com a irmã que não via há 18 anos

Uma das irmãs de Diana Fialho foi a única familiar presente no tribunal. Não se viam há cerca de 18 anos e o momento do reencontro foi de emoção.



Chorou ao rever Diana. "Ela disse-me 'Mana, eu não fiz nada. E emocionou-se'", contou a familiar ao Investigação CM, sem esconder as lágrimas.



"A minha irmã teve uma infância difícil. Podia ter sido tudo diferente, mas não a vou abandonar", garantiu.



Diana Fialho esteve com esta irmã sensivelmente até aos quatro anos quando Susana, irmã biológica da parte do pai, ficou com a sua guarda. Achava que Diana ficaria melhor com Susana, agora não pensa da mesma forma.



"Era uma criança dócil, uma criança sossegada, brincalhona", revela esta irmã.



Durante 18 anos procurou Diana, mas nunca pensou que a encontraria nesta condição.