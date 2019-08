O Milagre de Marta: Namorado matou a prima e baleou-a duas vezes na cabeça por ciúmes

Nodesta sexta-feira contamos-lhe a história de Marta, uma jovem cuja vida ficou suspensa após o namorado lhe ter matado a prima e baleado duas vezes por não aceitar o fim da relação. O antigo companheiro, condenado a 25 anos de cadeia, disparou por ciúmes.Marta, contra todas as expectativas, fintou a morte e vive atualmente com duas balas alojadas no cérebro. A recuperação tem surpreendido os médicos que previam que esta não voltaria a falar ou andar, porém, a jovem já fala e já começou a dar os primeiros passos.Os pais da jovem têm gastado tudo o que têm na recuperação da filha e até já venderam a casa onde moravam para pagar os tratamentos da filha. Os custos destes tratamentos não têm tido quaisquer apoios.Os pais de Marta acusam o Estado de os abandonar.