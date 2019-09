Onda de solidariedade paga seis meses de tratamento a jovem que vive com duas balas no cérebro

A vida de Marta ficou suspensa no dia em que o namorado lhe matou a prima e a baleou duas vezes por não aceitar o fim da relação.





O Investigação CM desta quinta-feira aborda a onda de solidariedade em torno de Marta, após a CMTV ter revelado este caso. No passado dia 16 de agosto, o Investigação CM contou a história da jovem.

Desde esse dia foram várias as pessoas que se disponibilizaram para ajudar a mulher coragem, sendo que uma delas lhe ofereceu uma quantia monetária que permitirá fazer seis meses de fisioterapia.

Marta, contra todas as expectativas, fintou a morte e vive atualmente com duas balas alojadas no cérebro.



A jovem recebeu apenas 35 mil euros da Comissão de Proteção de Vítimas de crimes. Esta foi a única quantia que recebeu do Estado, gasta pouco depois de ter alta. A justiça decidiu que a jovem e a família de Joana, prima de Marta, deviam receber meio milhão de euros. Até agora não receberam nada.

Os pais de Marta venderam a casa para pagar os tratamentos, que já custaram mais de 90 mil euros.







A mulher 'milagre' quer agradecer a todos os que a estão a ajudar, particularmente ao benemérito anónimo.