Rui Pedro já não é procurado pela polícia mas mistério continua por resolver

Na véspera do Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, neste Investigação CM recuperamos a história de Rui Pedro, desaparecido há mais de vinte anos.

Para a justiça o caso morreu. Rui Pedro já não é procurado, mas para a mãe, a esperança de encontrar o filho continua bem viva.

O caso Rui Pedro prescreveu. Vinte anos depois do desaparecimento, a justiça declara a morte presumida da pessoa desaparecida.



Rui Pedro desapareceu da Lousada a 04 de março de 1998 quando tinha 11 anos e, duas décadas depois, o seu paradeiro continua desconhecido, com o único condenado no âmbito deste caso a reafirmar a sua inocência.



Paulo Gomes, advogado que defendeu Afonso Dias, condenado em 2013 pelo crime de rapto de Rui Pedro, mantém que o seu constituinte não cometeu o ilícito.