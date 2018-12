Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigador vai a Inglaterra procurar livros

Obras foram levadas de Faro por corsário inglês em 1596.

Por Diana Santos Gomez | 08:48

Em 1596, Faro foi saqueada pelo inglês Robert de Devereux, conde de Essex. Conta a história que um dos alvos deste corsário foi o espólio da biblioteca da Diocese no Algarve, onde havia pelo menos 180 livros - cerca de 60 do próprio bispo do Algarve, Fernando Martins Mascarenhas.



As obras foram levadas para Inglaterra e oferecidas à Biblioteca de Bodleian, em Oxford, onde ainda se encontrarão.



Este é ponto de partida para a investigação do algarvio José Martins, de 56 anos.



"O bispo foi uma figura importante para a história nacional e europeia", explica o investigador, que quer "descobrir que livros foram saqueados e o que revelam da mentalidade europeia".



Para isso, vai no próximo ano a Oxford. "O objetivo é fazer uma exposição destas obras no Algarve", explica José Martins, mas antes quer estudar e partilhar o conteúdo dos livros que foram saqueados.



PORMENORES

Investigador algarvio

José António Martins estuda há vários anos a influência do antigo bispo do Algarve, Fernando Martins Mascarenhas. Funcionário da Câmara Municipal de Lagos, disse ao CM que esteve envolvido em projetos internacionais de história política.



Fernando Mascarenhas

Bispo do Algarve, entre 1596 e 1618, foi reitor da Universidade de Coimbra e inquisidor-geral no período em que Portugal estava sob o domínio espanhol, governado por Filipe II de Espanha (I de Portugal), na altura em conflito com Inglaterra.