Investimento reforça capacidade do SIRESP

Instaladas 451 antenas fixas e mais 4 móveis.

Por Miguel Curado | 09:08

O Ministério da Administração Interna (MAI) garante que o sistema de comunicações de socorro SIRESP, que liga as forças de segurança e os agentes de Proteção Civil, vai funcionar durante a fase crítica de combate a fogos deste ano. Assim, além da instalação de 451 novas antenas-satélite fixas, o Governo vai duplicar de 4 para 8 as unidades móveis de apoio ao SIRESP.



Estas 4 novas unidades serão geridas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e, sabe o CM, servirão para acudir a avarias de equipamentos. "O relatório dos fogos mortais de Pedrógão e de outubro (no centro do país), mostra que houve falhas graves no sistema SIRESP, falhas que agora se querem evitar", disse ao CM fonte da ANPC.



Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, acrescentou ainda ontem, dia de início do Nível III da prontidão de meios do Dispositivo de Combate a Fogos, que estarão disponíveis oito mil operacionais (entre entidades de proteção civil e forças de segurança). Os meios aéreos (50) já estão todos contratados.



Esta sexta-feira estavam a realizar-se as últimas avaliações técnicas.