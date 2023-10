Iraquiano alega homossexualidade para negar terrorismo

Yasir e Ammar Ameen são apontados como fundamentalistas islâmicos que estiveram integrados no Daesh e cometeram crimes de guerra enquanto viveram no Iraque. Agora estão a ser julgados em Lisboa, mas um dos argumentos de Yasir para negar essas acusações estará no facto de admitir ser homossexual.Sabe oque o iraquiano arrolou como testemunha o namorado com quem iniciou uma relação após chegar a Portugal com o estatuto de refugiado e quer mostrar ao tribunal que nunca poderia ter cometido os crimes de que está acusado. Um investigador da ONU garante que os dois integravam brigadas cuja missão era atirar do cimo de prédios pessoas homossexuais.