Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmão de autarca e sogro de topógrafo suspeitos nas obras de Pedrógão

Quatro arguidos terão prestado falsas declarações para beneficiarem da reconstrução de casas de segunda habitação.

Por Débora Carvalho | 08:31

Augusto Neves (irmão do presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia), José Ferreira (presidente da assembleia da Junta de Freguesia da Graça) e o sogro do topógrafo da Câmara de Pedrógão, Paulo Pires, estão entre os arguidos constituídos no âmbito do inquérito que investiga as irregularidades na reconstrução das casas afetadas pelos incêndios do ano passado, sabe o CM.



Os quatro arguidos - segundo o DIAP de Coimbra – estão sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Augusto terá tentado pedir apoio para a reconstrução de uma habitação devoluta, situada na mesma rua onde reside, numa vivenda de três andares com piscina, em Vila Facaia.



Já Paulo Pires, afirma que o sogro recebeu indicações para alterar a morada fiscal quando entregou o processo na Câmara.



Em causa estão alegadas declarações falsas no pedido de apoios para a reconstrução de casas, quando estas não se tratavam de primeira habitação.



A PJ e o Ministério Público investigam factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, participação económica em negócio, burla qualificada e falsificação de documento.



Autarca pede para sair do Fundo Revita

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande anunciou esta quarta-feira ter pedido a saída do Conselho de Gestão do Fundo Revita, estrutura criada pelo Governo na sequência do incêndio.



Além da sua saída, Valdemar Alves optou por substituir Bruno Gomes, antigo vereador e técnico do município que coordenava o gabinete responsável pelos processos de reconstrução.



Bruno Gomes terá sugerido aos moradores que alterassem a morada fiscal.