Irmãos salvos por “um milagre” após despiste em Gondomar

Jovens, de 11 e 18 anos, caíram de uma altura de 20 metros.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:42

A família dos dois irmãos, de 11 e 18 anos, que na sexta-feira à noite sofreram um despiste na A43, em Gondomar, com uma queda de 20 metros, viveu verdadeiros momentos de pânico.



"Ainda estou preocupado com o meu filho mais novo, mas isto foi, de facto, um autêntico milagre", disse António Rodrigues, pai dos jovens, dando conta de que apanhou um susto enorme.



O menor foi considerado ferido grave e ontem permanecia sob observação no Hospital de São João, no Porto. Já o irmão mais velho, que conduzia o automóvel BMW, teve alta hospitalar, uma vez que sofreu ferimentos ligeiros.



Os dois irmãos, atletas de boxe do Boavista, seguiam para casa quando caíram para uma ravina.



Foram auxiliados por populares e pelos bombeiros de Gondomar.