Irmãos traficam em vãos de escada de prédios em Lisboa

Dois irmãos, que geriam uma rede de tráfico de droga na zona do Beato, em Lisboa, que distribuía os estupefacientes aos consumidores em vãos de escadas de dois prédios, estão entre os sete detidos de uma operação da PSP de Lisboa.Foram apanhados cinco homens e duas mulheres, entre os 17 e os 41 anos. A Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa fez várias buscas no bairro das Moagens, e arredores, apreendendo 9971 doses de haxixe, cocaína e heroína, mil euros, facas e telemóveis.Dois dos arguidos ficaram em liberdade e os restantes cinco com apresentações.