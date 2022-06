"Não pode ficar impune": Tio de homem morto a tiro em discoteca pede justiça

O tio do jovem que foi morto a tiro numa discoteca em Paredes pede que se faça justiça pela morte do sobrinho: "Foi uma perda muito grande. Isto não pode ficar impune".



Diogo Pereira, um jovem de 25 anos, foi baleado na cabeça na madrugada do passado domingo, sendo que um outro jovem ficou ferido após ter sido atingido com uma bala no peito. Ambas as vítimas foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, porém Diogo não resistiu aos ferimentos.





O homicida, Cláudio Monteiro, de 17 anos, disparou contra os dois desconhecidos por motivos fúteis, mas acabou por se entregar à Polícia Judiciária."O Diogo não pertencia a grupos, a claques, a única coisa que ele tinha era muitos amigos", acrescenta o tio da vítima, com lágrimas nos olhos.A família da vítima vai constituir-se assistente no processo para acompanhar a investigação, e ao que o CM apurou, o objetivo é propor elementos de prova e também requerer indemnização em sede de acusação pública.As cerimónias fúnebres de Diogo estão marcadas para esta quinta-feira, na igreja de Campanhã.