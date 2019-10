Jardineiro ameaça mulher e filha com faca de cozinha

Um jovem de 22 anos foi ontem detido pela GNR, em Portimão, por agredir e ameaçar a mulher e a filha com uma faca de cozinha.Segundo oconseguiu apurar, o agressor e a vítima, de 21 anos, têm uma filha de dois anos em comum. Devido aos ciúmes doentios, o suspeito sujeitava a mulher a constantes agressões físicas e verbais. No decorrer de um dos episódios de violência doméstica, o suspeito chegou ao ponto de fazer ameaças de morte à vítima quando esta tinha a filha de dois anos ao colo, utilizando uma faca de cozinha.O agressor fez várias ameaças à mulher, tendo chegado a colocar a faca junto ao seu pescoço.O jovem, jardineiro de profissão, foi detido por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Portimão e apresentado a primeiro interrogatório judicial. Saiu em liberdade, mas está sujeito a apresentações periódicas às autoridades, às quartas-feiras e sábados.Está ainda proibido de contactar a vítima e obrigado a fazer um tratamento ao consumo de droga e álcool.O Algarve é a região do continente com maior taxa de incidência de crimes de violência doméstica por cada mil habitantes, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 2018. No total, foram registadas 1406 ocorrências na região no ano passado. A taxa de incidência deste tipo de crime no distrito de Faro cifrou-se em 3,2 casos por mil habitantes, valor muito superior à média nacional, que foi 2,5.