Jéssica foi espancada pelo menos 131 vezes. É esse o número de lesões descrito no relatório preliminar da autópsia, entregue ao juiz de Setúbal, no passado mês de junho, onde se descrevem também lesões graves no rosto da criança. A menina foi atacada com um líquido a ferver que lhe desfigurou a cara, para além de ter sido queimada com cigarros.