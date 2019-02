Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joana Ramirez acusada de ter enganado uma família para ficar com milhares de euros

'Advogada do jet set' aproximou-se de uma mulher que tinha perdido um filho num acidente de mota.

Por Nelson Rodrigues e Ana Silva Monteiro | 11:19

Os problemas de Joana Ramirez com a Justiça são antigos. Em 2015, a ‘advogada do jet set’ aproximou-se de uma mulher que tinha perdido um filho num acidente de mota, no Porto, para ficar com 87 500 euros da indemnização da seguradora.



"Conheci a Joana Ramirez no velório do meu filho. Disse que me ajudava com tudo gratuitamente porque o meu filho era como um irmão para ela. Confiei nela como se fosse Deus, mas ela apenas viu em mim uma galinha dos ovos de ouro", disse na altura Aurora Neves, que apresentou queixa na PSP e na Ordem dos Advogados. Joana Ramirez espera data para início do julgamento.



Acusada de vender património avaliado em milhares de euros

Joana Ramirez será julgada pela alegada prática dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e falsificação de documentos.



Em causa estão milhares de euros do património da família Brochado Coutinho, que terá sido vendido pela advogada.



As vítimas dizem que o dinheiro das vendas foi desviado para contas de familiares.