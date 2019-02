Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogada do 'Jet Set' pede ajuda ao Estado

Causídica requereu apoio judiciário à Segurança Social por viver em situação de carência.

Por Nelson Rodrigues e Ana Silva Monteiro | 01:30

Joana Ramirez diz viver na Foz do Douro, uma das zonas mais exclusivas (e caras) da cidade do Porto, e ficou conhecida por circular ao volante de um Porsche pelas ruas da Invicta. Agora, no âmbito de uma multa a que foi condenada a pagar, por ter entregado um requerimento fora de prazo, relativo a um processo em que disputa o direito a 6,5% da empresa conserveira do ex-marido, Vasco Ramirez, a advogada, que já comentou a vida de famosos em programas de televisão, alega viver em situação de pobreza.



Pediu apoio judiciário à Segurança Social e o Estado vai agora arcar com as custas judiciais no âmbito deste processo – após o apoio lhe ter sido concedido no final de janeiro.



Neste apoio judiciário, Joana Ramirez alega que, por exemplo, recebeu 9800 euros no ano 2018 e cerca de 3600 € em 2017. Garante ainda que no ano 2016 não declarou qualquer rendimento. A advogada atesta ainda que necessita do apoio judiciário, atribuído a pessoas carenciadas, uma vez que é a mãe, Rosalina, quem a ajuda mensalmente com 300 euros.



No requerimento aos Juízos de Execução do Porto, em que pede o perdão da multa em causa, Joana terá anexado ainda um documento de compromisso de honra, em nome da mãe, no qual explica que é esse o valor que a ajuda a sobreviver, nomeadamente a pagar as contas da luz, telefone, água e até alimentação. O Correio da Manhã tentou obter uma resposta da Segurança Social, assim como da advogada Joana Ramirez, mas sem sucesso.



A advogada terá pedido apenas apoio jurídico nesta ação executiva contra a empresa do ex-marido. Apesar de já ter sido acusada dos crimes de burla e falsificação de documentos, num outro processo, a também comentadora de televisão ainda não requereu essa ajuda ao Estado, mas pode voltar a fazê-lo, não pagando assim as custas judiciais caso seja condenada.



Joana Ramirez é advogada de si própria e defende-se em todos os processos – isto após vários advogados de prestígio recusarem ser os seus defensores devido aos vários processos em que é acusada de burla.



Na ação executiva que discute com o ex-marido em tribunal, e com o qual casou em regime de comunhão geral de bens, estão em causa 2,5 milhões de euros . Este valor inclui parte das ações da sociedade das Conservas Ramirez, que foram penhoradas por Joana. Vasco Ramirez, que está de relações cortadas com a causídica desde 2008, opõe-se a esta execução.



Acusada de ter enganado uma família para ficar com 87500 euros

Os problemas de Joana Ramirez com a Justiça são antigos. Em 2015, a ‘advogada do jet set’ aproximou-se de uma mulher que tinha perdido um filho num acidente de mota, no Porto, para ficar com 87 500 euros da indemnização da seguradora.



"Conheci a Joana Ramirez no velório do meu filho. Disse que me ajudava com tudo gratuitamente porque o meu filho era como um irmão para ela. Confiei nela como se fosse Deus, mas ela apenas viu em mim uma galinha dos ovos de ouro", disse na altura Aurora Neves, que apresentou queixa na PSP e na Ordem dos Advogados. Joana Ramirez espera data para início do julgamento.



PORMENORES

50 mil € pelos honorários

No caso de Aurora Neves, em que Joana Ramirez é acusada de tentar ficar com 87 500 euros, a conhecida ‘advogada do jet set’ pedia 50 mil euros em honorários.



Tribunal juntou processos

O tribunal juntou o processo em que Joana Ramirez vai responder por enganar a família de um jovem morto num acidente de mota com o processo da venda do património da família Brochado Coutinho.



Continua a trabalhar

Apesar da polémica em torno de Joana Ramirez, e de a mesma já ter sido acusada em vários processos, a advogada continua a exercer funções, estando registada na Ordem dos Advogados.



Serviços numa empresa

Os rendimentos declarados por Joana Ramirez em 2017 e 2018 dizem todos respeito a serviços prestados para a mesma empresa. A advogada trabalha com recurso a recibos verdes, apurou o Correio da Manhã.



Acusada de vender património avaliado em milhares de euros

Joana Ramirez será julgada pela alegada prática dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e falsificação de documentos. Em causa estão milhares de euros do património da família Brochado Coutinho, que terá sido vendido pela advogada. As vítimas dizem que o dinheiro das vendas foi desviado para contas de familiares.



Continua a usar o apelido do herdeiro das conservas

Joana Ramirez foi casada, em regime de comunhão geral de bens, com Vasco Ramirez, herdeiro das Conservas Ramirez, uma das mais antigas e consagradas do País. Em tribunal, a advogada luta pelo direito a parte das ações da indústria do ex-companheiro.



O casamento entre Joana e Vasco foi celebrado contra a vontade da família do noivo. Desde a união, que já foi dissolvida, Joana adotou o apelido do companheiro. Mesmo depois do divórcio, a advogada continua a usar o nome Ramirez, que já não lhe pertence - uma vez que os seus apelidos são Santos e Marques - tal como consta nos processos em que foi acusada de burla e falsificação de documentos, e nos quais aguarda o início do julgamento.



Além de advogada, Joana é também empresária. No Porto Canal chegou a ser comentadora de assuntos cor-de-rosa. Foi nessa altura que se assumiu como ‘advogada do jet set’ - apesar de não lhe serem conhecidos clientes da sociedade portuguesa.



Conhecida no Porto como ‘advogada do Porsche’

Joana Ramirez é conhecida no Porto como a ‘advogada do Porsche’ – utiliza um modelo Panamera, que custa no mínimo 110 mil euros. É dessa maneira que um grupo de pessoas a intitula numa página da rede social Facebook. A página conta com vários comentários de pessoas que dizem terem sido enganadas pela advogada.